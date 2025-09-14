Пророссийская волна растет в Польше — Туск обратился к политикам

Дональд Туск. Фото: Delano.lu - Paperjam

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений в стране и призвал политический класс их остановить. Он отметил, что это испытание патриотизма и зрелости польских политиков, которые не должны поддаваться кремлевским манипуляциям.

Об этом Туск написал в соцсети Х в воскресенье, 14 сентября.

Реклама

Читайте также:

Заявление Туска о пророссийских настроениях

По словам Туска, волна антипатии к Украине, которая борется за выживание, набирает обороты в Польше. Он подчеркнул, что эти настроения подогреваются Кремлем, но также основываются на реальных страхах и эмоциях польских граждан. Премьер призвал своих коллег-политиков действовать ответственно и не использовать эти настроения в собственных интересах.

Сообщение Туска в X. Фото: скриншот

"Волна пророссийских настроений и антипатии к Украине, которая борется за выживание, растет, подпитываемая Кремлем и настоящими страхами и эмоциями. Роль политиков — остановить эту волну, а не сесть на нее. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса", — отметил Туск.

Это заявление прозвучало в контексте недавних инцидентов с российскими беспилотниками, залетевшими на территорию Польши, и начала российско-белорусских учений "Запад". Эти события усиливают напряжение в польском обществе. Туск подчеркнул, что пророссийские и антиукраинские настроения являются настоящим тестом на патриотизм и зрелость всей политической элиты Польши.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнения относительно того, что Россия намеренно направила "Шахеды" на территорию Польши.

Ранее мы также информировали, что президент Польши Кароль Навроцкий внес изменения в график международных визитов. Во вторник, 16 сентября, он планирует посетить Берлин, а в тот же день отправится в Париж для проведения переговоров.