Главная Новости дня Атака на Польшу — Навроцкий внепланово едет в Париж и Берлин

Атака на Польшу — Навроцкий внепланово едет в Париж и Берлин

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 12:21
Кароль Навроцкий встретится с Франком-Вальтером Штайнмайером - что обсудят
Кароль Навроцкий. Фото: PAP

Президент Польши Кароль Навроцкий меняет график зарубежных визитов. Во вторник, 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.

Об этом сообщил глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, передает "Польское радио".

Читайте также:

Встреча во Франции и Германии — о чем будут говорить

В программу визитов добавлена тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

Богуцкий сообщил, что переговоры будут касаться ситуации с безопасностью после атаки российских дронов.

"Это очень важные визиты, которые, можно сказать, являются вдвойне важными в контексте текущей геополитической ситуации, беспрецедентного нападения дронов и нарушения польского воздушного пространства российскими дронами. Это разговор с нашими союзниками, но это также и более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", — говорит он.

На повестке дня будет также вопрос репараций и международной торговли.

В Берлине Кароль Навроцкий встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также, по данным немецкой стороны, с канцлером Фридрихом Мерцем. В Париже запланированы переговоры на высшем уровне, темами станут безопасность, российская угроза и будущее трансатлантического сотрудничества.

Напомним, 10 сентября дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение.

Польша Франция Германия атака Кароль Навроцкий
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
