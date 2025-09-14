Кароль Навроцький зустрінеться з Франком-Вальтером Штайнмаєром - що обговорять

Кароль Навроцький. Фото: PAP

Президент Польщі Кароль Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін, а потім того ж дня вилетить до Парижа.

Про це повідомив глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, передає "Польське радіо".

Зустріч у Франції та Німеччині — про що говоритимуть

До програми візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Богуцький повідомив, що переговори стосуватимуться безпекової ситуації після атаки російських дронів.

"Це дуже важливі візити, які, можна сказати, є подвійно важливими в контексті поточної геополітичної ситуації, безпрецедентного нападу дронів та порушення польського повітряного простору російськими дронами. Це розмова з нашими союзниками, але це також і ширша розмова: це, звичайно, військова безпека та співпраця в рамках НАТО з метою реагування на російську загрозу", — каже він.

На порядку денному буде також питання репарацій та міжнародної торгівлі.

У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також, за даними німецької сторони, з канцлером Фрідріхом Мерцем. У Парижі заплановані переговори на найвищому рівні, темами стануть безпека, російська загроза і майбутнє трансатлантичної співпраці.

Нагадаємо, 10 вересня дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Водночас Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що НАТО не розглядає дрони РФ у Польщі як напад.