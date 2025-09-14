Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака на Польщу — Навроцький позапланово їде до Парижа і Берліна

Атака на Польщу — Навроцький позапланово їде до Парижа і Берліна

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 12:21
Кароль Навроцький зустрінеться з Франком-Вальтером Штайнмаєром - що обговорять
Кароль Навроцький. Фото: PAP

Президент Польщі Кароль Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін, а потім того ж дня вилетить до Парижа.

Про це повідомив глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, передає "Польське радіо".

Реклама
Читайте також:

Зустріч у Франції та Німеччині — про що говоритимуть

До програми візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Богуцький повідомив, що переговори стосуватимуться безпекової ситуації після атаки російських дронів.

"Це дуже важливі візити, які, можна сказати, є подвійно важливими в контексті поточної геополітичної ситуації, безпрецедентного нападу дронів та порушення польського повітряного простору російськими дронами. Це розмова з нашими союзниками, але це також і ширша розмова: це, звичайно, військова безпека та співпраця в рамках НАТО з метою реагування на російську загрозу", — каже він.

На порядку денному буде також питання репарацій та міжнародної торгівлі.

У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також, за даними німецької сторони, з канцлером Фрідріхом Мерцем. У Парижі заплановані переговори на найвищому рівні, темами стануть безпека, російська загроза і майбутнє трансатлантичної співпраці.

Нагадаємо, 10 вересня дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Водночас Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що НАТО не розглядає дрони РФ у Польщі як напад.

Польща Франція Німеччина атака Кароль Навроцький
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації