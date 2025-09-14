Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио сомневается, что РФ намеренно хотела атаковать Польшу

Рубио сомневается, что РФ намеренно хотела атаковать Польшу

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 13:50
Атака РФ на Польшу - Рубио усомнился в намерениях РФ
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что РФ намеренно направила "Шахеды" на польскую территорию. В то же время он назвал неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши.

Об этом пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

Заявление Рубио

"Нет никаких сомнений: дроны были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены конкретно на Польшу", — заявил Рубио.

Он добавил, что если дроны были нацелены на Польшу, если доказательства приведут к такому выводу, то, "очевидно, это будет шагом, ведущим к серьезной эскалации".

"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", — сказал госсекретарь.

Напомним, дроны РФ залетели на территорию Польши 10 сентября. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.

В то же время НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение.

Польша дроны Россия атака Марко Рубио
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации