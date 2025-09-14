Атака РФ на Польшу - Рубио усомнился в намерениях РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что РФ намеренно направила "Шахеды" на польскую территорию. В то же время он назвал неприемлемым вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Читайте также:

Заявление Рубио

"Нет никаких сомнений: дроны были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены конкретно на Польшу", — заявил Рубио.

Он добавил, что если дроны были нацелены на Польшу, если доказательства приведут к такому выводу, то, "очевидно, это будет шагом, ведущим к серьезной эскалации".

"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", — сказал госсекретарь.

Напомним, дроны РФ залетели на территорию Польши 10 сентября. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.

В то же время НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение.