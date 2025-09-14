Відео
Головна Новини дня Рубіо сумнівається, що РФ намисно хотіла атакувати Польщу

Рубіо сумнівається, що РФ намисно хотіла атакувати Польщу

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 13:50
Атака РФ на Польщу - Рубіо засумнівався в намірах РФ
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що РФ навмисно спрямувала "Шахеди" на польську територію. Водночас він назвав неприйнятним вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Заява Рубіо

"Немає жодних сумнівів: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені конкретно на Польщу", — заявив Рубіо.

Він додав, що якщо дрони були націлені на Польщу, якщо докази приведуть до такого висновку, то, "очевидно, це буде кроком, що веде до серйозної ескалації".

"Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", — сказав держсекретар.

Нагадаємо, дрони РФ залетіли на територію Польщі вітряний простір Польщі10 вересня. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Водночас НАТО не розглядає дрони РФ у Польщі як напад.

Польща дрони Росія атака Марко Рубіо
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
