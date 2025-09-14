Атака РФ на Польщу - Рубіо засумнівався в намірах РФ

Рубіо сумнівається, що РФ намисно хотіла атакувати Польщу
Держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що РФ навмисно спрямувала "Шахеди" на польську територію. Водночас він назвав неприйнятним вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
Про це пише Reuters.
Заява Рубіо
"Немає жодних сумнівів: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені конкретно на Польщу", — заявив Рубіо.
Він додав, що якщо дрони були націлені на Польщу, якщо докази приведуть до такого висновку, то, "очевидно, це буде кроком, що веде до серйозної ескалації".
"Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", — сказав держсекретар.
Нагадаємо, дрони РФ залетіли на територію Польщі вітряний простір Польщі10 вересня. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.
