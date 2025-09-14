Проросійська хвиля зростає в Польщі — Туск звернувся до політиків

Дональд Туск. Фото: Delano.lu - Paperjam

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зростання проросійських настроїв у країні та закликав політичний клас їх зупинити. Він наголосив, що це випробування патріотизму і зрілості польських політиків, які не мають піддаватися кремлівським маніпуляціям.

Про це Туск написав в соцмережі Х у неділю, 14 вересня.

Заява Туска про проросійські настрої

За словами Туска, хвиля антипатії до України, яка бореться за виживання, набирає обертів у Польщі. Він підкреслив, що ці настрої підігріваються Кремлем, але також ґрунтуються на реальних страхах та емоціях польських громадян. Прем’єр закликав своїх колег-політиків діяти відповідально та не використовувати ці настрої у власних інтересах.

Допис Туска у X. Фото: скриншот

"Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає, підживлювана Кремлем та справжніми страхами й емоціями. Роль політиків — зупинити цю хвилю, а не сісти на неї. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу", — зазначив Туск.

Ця заява прозвучала у контексті нещодавніх інцидентів із російськими безпілотниками, що залетіли на територію Польщі, та початку російсько-білоруських навчань "Запад". Ці події підсилюють напруження у польському суспільстві. Туск наголосив, що проросійські та антиукраїнські настрої є справжнім тестом на патріотизм і зрілість усієї політичної еліти Польщі.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо того, що Росія навмисно спрямувала "Шахеди" на територію Польщі.

Раніше ми також інформували, що президент Польщі Кароль Навроцький вніс зміни до графіка міжнародних візитів. У вівторок, 16 вересня, він планує відвідати Берлін, а того ж дня вирушить до Парижа для проведення переговорів.