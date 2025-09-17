Зеленський вважає, що Польща не зможе захистити своїх людей від дронів РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, Польща не зможе захистити своїх людей, якщо зіштовхнеться з масованою атакою дронів. Водночас наша держава готова навчати Польщу та інші країни, як цьому протидіяти.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для Sky News, яке опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента.

Що сказав лідер української держави про Польщу

Для порівняння Зеленський зазначив, що у той час, коли Україна збиває 700 з 800 російських повітряних цілей, Польща збила лише 4 з 19 російських дронів, які порушили повітряний простір польської країни в ніч проти 10 вересня.

"Я не критикую поляків, наших друзів. Вони не воюють, тому не готові до такого. Але порівняйте: 810, ми знищили 700, а вони... У них було 19 дронів, знищили чотири. Вони не мали ракет, балістики тощо. І звісно, вони не зможуть захистити людей від масованої атаки", — заявив президент.

Водночас глава держави додав, що Україна готова навчити збивати ворожі дрони не лише Польщу , але й інших партнерів.

"Ми можемо навчати. Ми можемо тренувати. Вони наші партнери. Допомогли від початку війни, прийняли біженців. Тому ми дуже вдячні", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю глава держави розповів, що Україна більше не відправляє своїх військових на навчання за кордон. Причина в тому, що війна з 2022 року змінилася і тих військових, які проходили навчання у партнерів, довелося перенавчати. Водночас Україна запрошує представників інших країн навчатися у нас.

Щодо Польщі, кілька днів тому глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що вважає доцільним запровадження безпольотної зони над Україною. Тобто, щоб польська держава допомагала Україні збивати дрони РФ. Проте країна не може вирішити це питання самостійно.