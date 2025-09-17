Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польща не зможе захистити своїх людей від дронів РФ, — Зеленський

Польща не зможе захистити своїх людей від дронів РФ, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 00:40
Зеленський вважає, що Польща не зможе захистити своїх людей від дронів РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, Польща не зможе захистити своїх людей, якщо зіштовхнеться з масованою атакою дронів. Водночас наша держава готова навчати Польщу та інші країни, як цьому протидіяти.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для Sky News, яке опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента.

Реклама
Читайте також:

Що сказав лідер української держави про Польщу

Для порівняння Зеленський зазначив, що у той час, коли Україна збиває 700 з 800 російських повітряних цілей, Польща збила лише 4 з 19 російських дронів, які порушили повітряний простір польської країни в ніч проти 10 вересня.

"Я не критикую поляків, наших друзів. Вони не воюють, тому не готові до такого. Але порівняйте: 810, ми знищили 700, а вони... У них було 19 дронів, знищили чотири. Вони не мали ракет, балістики тощо. І звісно, вони не зможуть захистити людей від масованої атаки", — заявив президент.

Водночас глава держави додав, що Україна готова навчити збивати ворожі дрони не лише Польщу , але й інших партнерів.

"Ми можемо навчати. Ми можемо тренувати. Вони наші партнери. Допомогли від початку війни, прийняли біженців. Тому ми дуже вдячні", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю глава держави розповів, що Україна більше не відправляє своїх військових на навчання за кордон. Причина в тому, що війна з 2022 року змінилася і тих військових, які проходили навчання у партнерів, довелося перенавчати. Водночас Україна запрошує представників інших країн навчатися у нас.

Щодо Польщі, кілька днів тому глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що вважає доцільним запровадження безпольотної зони над Україною. Тобто, щоб польська держава допомагала Україні збивати дрони РФ. Проте країна не може вирішити це питання самостійно.

Володимир Зеленський Польща ППО дрони війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації