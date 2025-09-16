Відео
Україна
Україна вже не відправляє ЗСУ на навчання за кордон, — Зеленський

Україна вже не відправляє ЗСУ на навчання за кордон, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 23:38
Зеленський заявив, що Україна більше не відправляє своїх військових на навчання за кордон
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна більше не відправляє своїх військових на навчання за кордон. Навпаки, наша країна запрошує представників інших навчатися у нас.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky News, яке опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента.

Читайте також:

Що Зеленський сказав про навчання військових

Глава держави зазначив, що війна з 2022 року змінилася і тих військових, які проходили навчання у партнерів, доводилося перенавчати.

"Ми не відправляємо наших солдатів за кордон, а навпаки, запрошуємо офіцерів та представників з інших країн вчитися тут. Вони слухають, деякі приїжджають. Вони мусять зрозуміти це, бо ми навчилися цього під час війни", — заявив Зеленський.

Він додав, що війна в Україні — це нова "дуже технологічна війна".

Нагадаємо, кілька днів тому заступник керівника ОП Павло Паліса висловився щодо того, чи готова Україна ділитися досвідом у збитті російських дронів із Польщею. Він зазначив, що початок співпраці залежить від партнерів.

Також ми писали, що нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що вважає доцільним запровадження безпольотної зони над Україною. Зокрема, щоб польська держава допомагала нашій країні збивати дрони РФ. Однак самостійно це питання Польща вирішити не може.

Володимир Зеленський ЗСУ військові навчання армія війна в Україні країни
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
