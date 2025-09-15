Україна готова допомогти Польщі навчитися збивати російські дрони — Павло Паліса

Паліса відповів, чи буде Україна вчити Польщу збивати дрони РФ
Заступник керівника Офісу президент Павло Паліса відповів, чи готова Україна ділитися досвідом у збитті російських дронів із Польщею. За його словами, початок співпраці у цьому питанні залежить від партнерів.
Про це полковник повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час конференції YES-2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.
Україна готова допомогти Польщі збивати російські БпЛА
Як наголосив Паліса, українська сторона вже готова поділитися із польськими колегами усіма необхідними знаннями та навичками у ліквідації російських дронів. Остаточне рішення щодо початку співпраці залежить від польської влади.
"Ми готові надати допомогу у будь-який час, коли вони будуть готові. Я хочу підкреслити, що ми завжди готові допомогти, поділитися досвідом та навичками, підказати їм, як захищати своє небо. Сильніші партнери — і ми сильніші", — сказав заступник керівника Офісу президента.
Нагадаємо, після атаки дронів РФ по території Польщі президент Кароль Навроцький ухвалив серйозне рішення щодо розміщення військ НАТО.
А також у Польщі зробили заяву щодо збиття російських БпЛА над Україною.
