Україна готова допомогти Польщі навчитися збивати російські дрони — Павло Паліса

Заступник керівника Офісу президент Павло Паліса відповів, чи готова Україна ділитися досвідом у збитті російських дронів із Польщею. За його словами, початок співпраці у цьому питанні залежить від партнерів.

Про це полковник повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час конференції YES-2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як наголосив Паліса, українська сторона вже готова поділитися із польськими колегами усіма необхідними знаннями та навичками у ліквідації російських дронів. Остаточне рішення щодо початку співпраці залежить від польської влади.

"Ми готові надати допомогу у будь-який час, коли вони будуть готові. Я хочу підкреслити, що ми завжди готові допомогти, поділитися досвідом та навичками, підказати їм, як захищати своє небо. Сильніші партнери — і ми сильніші", — сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, після атаки дронів РФ по території Польщі президент Кароль Навроцький ухвалив серйозне рішення щодо розміщення військ НАТО.

А також у Польщі зробили заяву щодо збиття російських БпЛА над Україною.