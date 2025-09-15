Украина готова помочь Польше научиться сбивать российские дроны - Павел Палиса

Павел Палиса. Фото: Офис Президента

Заместитель руководителя Офиса президент Павел Палиса ответил, готова ли Украина делиться опытом в сбивании российских дронов с Польшей. По его словам, начало сотрудничества в этом вопросе зависит от партнеров.

Об этом полковник сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время конференции YES-2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Как отметил Палиса, украинская сторона уже готова поделиться с польскими коллегами всеми необходимыми знаниями и навыками в ликвидации российских дронов. Окончательное решение о начале сотрудничества зависит от польских властей.

"Мы готовы оказать помощь в любое время, когда они будут готовы. Я хочу подчеркнуть, что мы всегда готовы помочь, поделиться опытом и навыками, подсказать им, как защищать свое небо. Сильнее партнеры — и мы сильнее", — сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, после атаки дронов РФ по территории Польши президент Кароль Навроцкий принял серьезное решение о размещении войск НАТО.

А также в Польше сделали заявление относительно сбития российских БпЛА над Украиной.