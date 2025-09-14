Видео
Главная Новости дня В Польше сделали заявление о сбивании ракет и дронов над Украиной

В Польше сделали заявление о сбивании ракет и дронов над Украиной

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 22:33
Сикорский предлагает перехватывать российские дроны и ракеты над Украиной
Радослав Сикорский. Фото: Министерство иностранных дел Республики Польша

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские дроны и ракеты над Украиной. По его словам, об этом стоит подумать.

Об этом сообщает Tagesschau в воскресенье, 14 сентября.

Читайте также:

Сбивание российских дронов и ракет над Украиной

"Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками", — подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши также призывает выработать согласованную стратегию противодействия российскому теневому флоту в Балтийском море. По его словам, Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море.

"Если бы даже один из этих российских кораблей, два из которых уже затонули в Азовском море, затонул бы в Балтийском море, мы бы столкнулись с экологической катастрофой невиданных масштабов", — заявил Сикорский.

Напомним, Сикорский сообщил, что операторы дронов Украины будут обучать поляков современным методикам борьбы с БпЛА.

Ранее лидер Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, разрешающую размещение войск НАТО на территории государства.

Польша Украина ракеты дроны Радослав Сикорский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
