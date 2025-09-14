Відео
Головна Новини дня У Польщі зробили заяву про збиття ракет і дронів над Україною

У Польщі зробили заяву про збиття ракет і дронів над Україною

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 22:33
Сікорський пропонує перехоплювати російські дрони та ракети над Україною
Радослав Сікорський. Фото: Міністерство закордонних справ Республіки Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські дрони та ракети над Україною. За його словами, про це варто подумати.

Про це повідомляє Tagesschau у неділю, 14 вересня.

Читайте також:

Збиття російських дронів та ракет над Україною

"Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може прийняти самостійно, а лише разом зі своїми союзниками", — наголосив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також закликає виробити узгоджену стратегію протидії російському тіньовому флоту в Балтійському морі. За його словами, Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі.

"Якби навіть один із цих російських кораблів, два з яких вже затонули в Азовському морі, затонув би в Балтійському морі, ми б зіткнулися з екологічною катастрофою небачених масштабів", — заявив Сікорський.

Нагадаємо, Сікорський повідомив, що оператори дронів України будуть навчати поляків сучасним методикам боротьби з БпЛА.

Раніше лідер Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, що дозволяє розміщення військ НАТО на території держави.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
