Сікорський пропонує перехоплювати російські дрони та ракети над Україною

У Польщі зробили заяву про збиття ракет і дронів над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські дрони та ракети над Україною. За його словами, про це варто подумати.
Про це повідомляє Tagesschau у неділю, 14 вересня.
Збиття російських дронів та ракет над Україною
"Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може прийняти самостійно, а лише разом зі своїми союзниками", — наголосив Сікорський.
Глава МЗС Польщі також закликає виробити узгоджену стратегію протидії російському тіньовому флоту в Балтійському морі. За його словами, Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі.
"Якби навіть один із цих російських кораблів, два з яких вже затонули в Азовському морі, затонув би в Балтійському морі, ми б зіткнулися з екологічною катастрофою небачених масштабів", — заявив Сікорський.
Нагадаємо, Сікорський повідомив, що оператори дронів України будуть навчати поляків сучасним методикам боротьби з БпЛА.
Раніше лідер Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, що дозволяє розміщення військ НАТО на території держави.
