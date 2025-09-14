Сікорський пропонує перехоплювати російські дрони та ракети над Україною

Радослав Сікорський. Фото: Міністерство закордонних справ Республіки Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські дрони та ракети над Україною. За його словами, про це варто подумати.

Про це повідомляє Tagesschau у неділю, 14 вересня.

Збиття російських дронів та ракет над Україною

"Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може прийняти самостійно, а лише разом зі своїми союзниками", — наголосив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також закликає виробити узгоджену стратегію протидії російському тіньовому флоту в Балтійському морі. За його словами, Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі.

"Якби навіть один із цих російських кораблів, два з яких вже затонули в Азовському морі, затонув би в Балтійському морі, ми б зіткнулися з екологічною катастрофою небачених масштабів", — заявив Сікорський.

Нагадаємо, Сікорський повідомив, що оператори дронів України будуть навчати поляків сучасним методикам боротьби з БпЛА.

Раніше лідер Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, що дозволяє розміщення військ НАТО на території держави.