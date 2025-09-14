Українські оператори дронів навчатимуть поляків у центрі НАТО

Радослав Сікорський. Фото: Gazeta Wyborcza

Українські оператори дронів навчатимуть польські антидронні команди сучасним методикам боротьби з безпілотниками. Такі тренування відбуватимуться у навчальному центрі НАТО в Польщі, що забезпечить безпеку та ефективність підготовки.

Про це повідомив The Guardian.

Український досвід стане основою для навчань

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що українські фахівці мають унікальний досвід протидії російським дронам, який тепер передаватимуть польським військовим. За його словами, українці не лише володіють сучаснішим обладнанням, а й мають практику, здобуту в реальних бойових умовах. Це дозволить польським підрозділам ефективніше реагувати на загрози.

''Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Це те, що громадськість та уряди на Заході повинні терміново усвідомити… що саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки'', — сказав Сікорський.

Він підкреслив, що вибір навчального центру НАТО у Польщі дозволить проводити тренування у безпечних умовах, без ризику атак. Навчання стане частиною розширеної співпраці союзників у сфері безпілотних систем та протидії російським загрозам. Сікорський зробив цю заяву під час міжнародної конференції в Києві, де обговорювали майбутнє України після трьох років війни.

