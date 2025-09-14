Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ навчатимуть польських військових протидії дронам — Сікорський

ЗСУ навчатимуть польських військових протидії дронам — Сікорський

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 21:49
Українські оператори дронів навчатимуть поляків у центрі НАТО
Радослав Сікорський. Фото: Gazeta Wyborcza

Українські оператори дронів навчатимуть польські антидронні команди сучасним методикам боротьби з безпілотниками. Такі тренування відбуватимуться у навчальному центрі НАТО в Польщі, що забезпечить безпеку та ефективність підготовки.

Про це повідомив The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Український досвід стане основою для навчань

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що українські фахівці мають унікальний досвід протидії російським дронам, який тепер передаватимуть польським військовим. За його словами, українці не лише володіють сучаснішим обладнанням, а й мають практику, здобуту в реальних бойових умовах. Це дозволить польським підрозділам ефективніше реагувати на загрози.

''Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Це те, що громадськість та уряди на Заході повинні терміново усвідомити… що саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки'', — сказав Сікорський.

Він підкреслив, що вибір навчального центру НАТО у Польщі дозволить проводити тренування у безпечних умовах, без ризику атак. Навчання стане частиною розширеної співпраці союзників у сфері безпілотних систем та протидії російським загрозам. Сікорський зробив цю заяву під час міжнародної конференції в Києві, де обговорювали майбутнє України після трьох років війни.

Нагадаємо, що президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка надає дозвіл на розміщення контингенту військ НАТО на території країни. 

Раніше ми також інформували, що у Кракові літак авіакомпанії Enter Air під час посадки зійшов зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Баліце. 

Польща НАТО ЗСУ дрони Радослав Сікорський
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації