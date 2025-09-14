Украинские операторы дронов будут обучать поляков в центре НАТО

Радослав Сикорский. Фото: Gazeta Wyborcza

Украинские операторы дронов будут обучать польские антидронные команды современным методикам борьбы с беспилотниками. Такие тренировки будут проходить в учебном центре НАТО в Польше, что обеспечит безопасность и эффективность подготовки.

Об этом сообщил The Guardian.

Украинский опыт станет основой для учений

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинские специалисты имеют уникальный опыт противодействия российским дронам, который теперь будут передавать польским военным. По его словам, украинцы не только обладают более современным оборудованием, но и имеют практику, полученную в реальных боевых условиях. Это позволит польским подразделениям эффективнее реагировать на угрозы.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии. Это то, что общественность и правительства на Западе должны срочно осознать... что именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот", — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что выбор учебного центра НАТО в Польше позволит проводить тренировки в безопасных условиях, без риска атак. Обучение станет частью расширенного сотрудничества союзников в сфере беспилотных систем и противодействия российским угрозам. Сикорский сделал это заявление во время международной конференции в Киеве, где обсуждали будущее Украины после трех лет войны.

