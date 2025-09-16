Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина уже не отправляет ВСУ на обучение за границу, — Зеленский

Украина уже не отправляет ВСУ на обучение за границу, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 23:38
Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу. Наоборот, наша страна приглашает представителей других учиться у нас. 

Об этом он рассказал в интервью Sky News, которое опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Реклама
Читайте также:

Что Зеленский сказал об обучении военных

Глава государства отметил, что война с 2022 года изменилась и тех военных, которые проходили обучение у партнеров, приходилось переучивать.

"Мы не отправляем наших солдат за границу, а наоборот, приглашаем офицеров и представителей из других стран учиться здесь. Они слушают, некоторые приезжают. Они должны понять это, потому что мы научились этому во время войны", — заявил Зеленский.

Он добавил, что война в Украине — это новая "очень технологическая война".

Напомним, несколько дней назад заместитель руководителя ОП Павел Палиса высказался относительно того, готова ли Украина делиться опытом в сбивании российских дронов с Польшей. Он отметил, что начало сотрудничества зависит от партнеров.

Также мы писали, что недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что считает целесообразным введение бесполетной зоны над Украиной. В частности, чтобы польское государство помогало нашей стране сбивать дроны РФ. Однако самостоятельно этот вопрос Польша решить не может.

Владимир Зеленский ВСУ военные учения армия война в Украине страны
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации