Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу. Наоборот, наша страна приглашает представителей других учиться у нас.

Об этом он рассказал в интервью Sky News, которое опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Что Зеленский сказал об обучении военных

Глава государства отметил, что война с 2022 года изменилась и тех военных, которые проходили обучение у партнеров, приходилось переучивать.

"Мы не отправляем наших солдат за границу, а наоборот, приглашаем офицеров и представителей из других стран учиться здесь. Они слушают, некоторые приезжают. Они должны понять это, потому что мы научились этому во время войны", — заявил Зеленский.

Он добавил, что война в Украине — это новая "очень технологическая война".

Напомним, несколько дней назад заместитель руководителя ОП Павел Палиса высказался относительно того, готова ли Украина делиться опытом в сбивании российских дронов с Польшей. Он отметил, что начало сотрудничества зависит от партнеров.



Также мы писали, что недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что считает целесообразным введение бесполетной зоны над Украиной. В частности, чтобы польское государство помогало нашей стране сбивать дроны РФ. Однако самостоятельно этот вопрос Польша решить не может.