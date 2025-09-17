Зеленский считает, что Польша не сможет защитить своих людей от дронов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Польша не сможет защитить своих людей, если столкнется с массированной атакой дронов. В то же время наше государство готово обучать Польшу и другие страны, как этому противодействовать.

Об этом Зеленский сказал в интервью для Sky News, которое опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Что сказал лидер украинского государства о Польше

Для сравнения Зеленский отметил, что в то время, когда Украина сбивает 700 из 800 российских воздушных целей, Польша сбила лишь 4 из 19 российских дронов, которые нарушили воздушное пространство польской страны в ночь на 10 сентября.

"Я не критикую поляков, наших друзей. Они не воюют, поэтому не готовы к такому. Но сравните: 810, мы уничтожили 700, а они... У них было 19 дронов, уничтожили четыре. У них не было ракет, баллистики и так далее. И конечно, они не смогут защитить людей от массированной атаки", - заявил президент.

В то же время глава государства добавил, что Украина готова научить сбивать вражеские дроны не только Польшу, но и других партнеров.

"Мы можем обучать. Мы можем тренировать. Они наши партнеры. Помогли с начала войны, приняли беженцев. Поэтому мы очень благодарны", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью глава государства рассказал, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу. Причина в том, что война с 2022 года изменилась и тех военных, которые проходили обучение у партнеров, пришлось переучивать. В то же время Украина приглашает представителей других стран учиться у нас.

Что касается Польши, несколько дней назад глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что считает целесообразным введение бесполетной зоны над Украиной. То есть, чтобы польское государство помогало Украине сбивать дроны РФ. Однако страна не может решить этот вопрос самостоятельно.