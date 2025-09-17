Видео
Президент Польши сделал заявление по размещению ядерного оружия

Президент Польши сделал заявление по размещению ядерного оружия

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 19:58
Навроцкий готов разместить ядерное оружие в Польше
Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Кароль Навроцкий заявил о готовности разметить ядерное оружие на территории Польши. Он считает, что страна должна иметь собственный ядерный потенциал, как гражданский, так и военный.

Об этом Навроцкий заявил в интервью LCI.

Навроцкий о размещении ядерного оружия в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает размещение ядерного оружия на территории своей страны и рассчитывает в этом на Францию.

В ответ на вопрос, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что "Польша должна быть приобщена к программе по размещению ядерного оружия".

С этой целью Навроцкий подпишет Нансийский договор, который предусматривает углубление сотрудничества между Варшавой и Парижем в сфере обороны и безопасности.

"Как президент Республики Польша я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", — отметил польский лидер.

Кроме того, он добавил, что стремится сделать все, чтобы Польша имела гарантии безопасности.

"Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да", — резюмировал Навроцкий.

Недавно стало известно, что на этой неделе польская делегация посетит Украину на фоне нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.

Ранее Зеленский заявил, что Польша не сможет защитить своих людей, если столкнется с массированной атакой дронов РФ.

Польша ядерное оружие война в Украине Россия атака Кароль Навроцкий
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
