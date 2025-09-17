Тихий анонсировал визит польской делегации в Украину

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины/Telegram

На этой неделе Украина ожидает визит польской делегации после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Как известно, делегация будет на высоком уровне.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в среду, 17 сентября, информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Тихий о визите польской делегации в Украину

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что на этой неделе Украину посетит польская делегация на высоком уровне. Однако представитель МИД отказался рассказывать подробности предстоящего визита делегации Польши.

"По состоянию на сейчас есть данные относительно визита этой делегации, есть детали. Но я не смогу вдаваться в подробности ввиду безопасности. Но скажу, что действительно мы ожидаем делегацию на этой неделе. Делегация будет на высоком уровне. Я думаю, что дальнейшие детали относительно этого визита вы увидите от Министерства обороны, от министра обороны Дениса Шмыгаля", — заявил Тихий.

Кроме того, он отметил, что Украина готова делиться опытом с Польшей, вероятно, имея в виду опыт в противодействии беспилотникам РФ и тому подобное. Тихий убежден, что этот визит будет важным на пути к повышению безопасности как Украины, так и Польши.

"Мы готовы делиться опытом с Польшей. И убеждены, что этот визит будет важным шагом на этом пути. Можно будет подробнее обсудить и планы того, как мы будем совместно работать над тем, чтобы повышать безопасность и наших стран, и союзников", — подытожил спикер МИД Украины.

