Миротворцы ООН в Украине — в МИД ответили на предложение

Недавно председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила развертывание миротворческих сил ООН в Украине. Однако в Министерстве иностранных дел считают, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены, показали свою неэффективность.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга 17 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Возможно ли развертывание миротворцев ООН в Украине

Тихий заявил, то, что касается миротворческой миссии — гипотетический разговор по состоянию на сейчас. Он напомнил, что ранее глава МИД Андрей Сибига отмечал, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены для мониторинга режима прекращения огня, продемонстрировали свою неэффективность.

"Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках военного урегулирования по режиму прекращения огня", — подчеркнул спикер министерства.

Он добавил, что нужно искать какие-то альтернативные механизмы, по меньшей мере, когда речь идет о перемирии. По словам Тихого, Украина именно в таком ключе рассматривает это заявление. По мнению Тихого, Бербок выражает разные соображения на тему того, как Генеральной ассамблее оказывать помощь странам, в которых идет война.

В то же время политик добавил, что Анналена Бербок много лет последовательно поддерживает Украину — еще на посту министра экономических дел Германии и с первых минут полномасштабного вторжения.

Он убежден, что на новой должности Украина точно в ее сердце и в приоритетах.

