Головна Новини дня У МЗС відповіли на ідею відправити миротворців ООН в Україну

У МЗС відповіли на ідею відправити миротворців ООН в Україну

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 15:08
Миротворці ООН в Україні — у МЗС відповіли на пропозицію
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Нещодавно голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Однак в Міністерстві закордонних справ вважають, що механізми ОБСЄ і ООН, які раніше були застосовані, показали свою неефективність.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи можливе розгортання миротворців ООН в Україні 

Тихий заявив, те, що стосується миротворчої місії — гіпотетична розмова станом на зараз. Він нагадав, що раніше очільник МЗС Андрій Сибіга зазначав, що механізми ОБСЄ і ООН, які раніше були застосовані для моніторингу режиму припинення вогню, продемонстрували свою неефективність. 

"Тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках воєнного урегулювання по режиму припинення вогню", — підкреслив речник міністерства.

Він додав, що потрібно шукати якісь альтернативні механізми, щонайменше, коли йдеться про перемир'я. За словами Тихого, Україна саме в такому ключі розглядає цю заяву. На думку Тихого, Бербок висловлює різне міркування на тему того, як Генеральній асамблеї надавати допомогу країнам, в яких триває війна.

Водночас політик додав, що Анналена Бербок багато років послідовно підтримує Україну — ще на посаді міністерки економічних справ Німеччини та від перших хвилин повномасштабного вторгнення. 

Він переконаний, що на новій посаді Україна точно в її серці та у пріоритетах. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аргентина розгляне сценарій з відряджанням своїх військових до України. Ця країна має серйозний досвід у миротворчих місіях.

Крім того, надіслати миротворців в Україну готовий і Китай, однак є одна умова. Розгортання військ має відбутися на підставі мандата ООН. 

ООН Анналена Бербок війна в Україні миротворці Георгій Тихий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
