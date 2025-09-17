Миротворці ООН в Україні — у МЗС відповіли на пропозицію

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Нещодавно голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок допустила розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Однак в Міністерстві закордонних справ вважають, що механізми ОБСЄ і ООН, які раніше були застосовані, показали свою неефективність.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Тихий заявив, те, що стосується миротворчої місії — гіпотетична розмова станом на зараз. Він нагадав, що раніше очільник МЗС Андрій Сибіга зазначав, що механізми ОБСЄ і ООН, які раніше були застосовані для моніторингу режиму припинення вогню, продемонстрували свою неефективність.

"Тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в рамках воєнного урегулювання по режиму припинення вогню", — підкреслив речник міністерства.

Він додав, що потрібно шукати якісь альтернативні механізми, щонайменше, коли йдеться про перемир'я. За словами Тихого, Україна саме в такому ключі розглядає цю заяву. На думку Тихого, Бербок висловлює різне міркування на тему того, як Генеральній асамблеї надавати допомогу країнам, в яких триває війна.

Водночас політик додав, що Анналена Бербок багато років послідовно підтримує Україну — ще на посаді міністерки економічних справ Німеччини та від перших хвилин повномасштабного вторгнення.

Він переконаний, що на новій посаді Україна точно в її серці та у пріоритетах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аргентина розгляне сценарій з відряджанням своїх військових до України. Ця країна має серйозний досвід у миротворчих місіях.

Крім того, надіслати миротворців в Україну готовий і Китай, однак є одна умова. Розгортання військ має відбутися на підставі мандата ООН.