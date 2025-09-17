Видео
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Переговоры лидеров — Путин прячется от встречи с Зеленским

Переговоры лидеров — Путин прячется от встречи с Зеленским

Дата публикации 17 сентября 2025 14:33
Переговоры Украины и РФ — Путин прячется от Зеленского
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: РБК-Украина

Российский диктатор Владимир Путин прячется от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Кремля ставит непонятные ультиматумы, чтобы эти переговоры не состоялись.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 17 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Встреча Путина и Зеленского

Тихий заявил, что Украина была и остается преданной мирным усилиям. По его словам, ни одна страна мира не стремится к миру так, как Украина, потому что война идет на нашей территории.

"Мы готовы к прекращению огня, готовы к встрече лидеров, которая могла бы принести это прекращение огня, готовы к серьезным шагам. К сожалению, нет такой готовности со стороны России. Она отвергла прекращение огня и продолжает отвергать встречу лидеров. Предложение встретиться в Москве не является серьезным и все это прекрасно понимают. Это предложение сделано лишь для того, чтобы Путин избежал прямых переговоров", — сказал представитель МИД.

Он добавил, что сейчас есть семь стран, которые готовы принять встречу лидеров Украины и России: Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Тихого, это неисчерпаемый перечень, потому что есть немало стран, которые готовы предоставить переговорную площадку.

"Мы готовы, в то время, когда будет готова Россия, будет готов Путин и он перестанет прятаться от президента Зеленского, избегать этих встреч и согласится на такие переговоры. Мы понимаем, что в России именно Путин принимает решение о прекращении огня и войны, поэтому именно для этого нужна встреча лидеров. Он хочет продолжать эти манипуляции, хочет продолжать войну. Он считает, что имеет ресурсы. Мы считаем, что это не так. Поэтому, пока Россия продолжает саботировать мирный процесс, требуется усиление давления на Москву", — подытожил представитель министерства.

Напомним, недавно Путин заявил, что он якобы никогда не был против встречи с Зеленским, и если украинский лидер готов, то "пусть приедет в Москву". В ответ на это президент Украины заявил, что таким образом Россия хочет отсрочить встречу лидеров.

В то же время Владимир Зеленский предложил Путину приехать в Киев. Украинский лидер заявил, что не может ехать в страну террориста.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры война в Украине Георгий Тихий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
