Встретятся где угодно — Фицо о встрече Путина и Зеленского

Встретятся где угодно — Фицо о встрече Путина и Зеленского

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 23:43
Фицо заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве
Премьер Словакии Фицо и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо за прошедшую неделю успел встретиться как с президентом Украины, так и с диктатором РФ. Он и с Зеленским и с Путиным обсудил возможность встречи тет-а-тет и поделился этой информацией с прессой.

Об этом сообщает портал TASR.

Читайте также:

Где могут встретиться Зеленский и Путин

По словам Фицо, каждый из руководителей своих государств в разговоре с ним не настаивал на конкретном месте встречи. Сам Путин, который ранее "приглашал" Зеленского в Москву, уже не акцентирует именно на российской столице. А сам президент Украины на встрече со словацким премьером тоже выразил готовность к встрече.

"Встреча президента Зеленского с президентом Путиным не принесет много политической пользы дома, и граждане РФ, безусловно, не будут в восторге от встречи президента Путина с президентом Зеленским. Но оба понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", — считает Фицо.

Заявления Фицо о безопасности Украины и вступлении в ЕС

Также словацкий премьер подчеркнул, что хотя солдаты его страны не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине, но при необходимости предоставят разрешение на перемещение солдат из других стран через территорию Словакии.

Фицо в очередной раз повторил нарративы Кремля о "притеснении русскоязычного населения" и о том, что Украина никогда не должна вступать в НАТО. Словацкий премьер повторил, что отношения с РФ нужно нормализовать.

Однако Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС. Он считает такой шаг полезным для самого Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Фицо недавно был в Китае. Там он жаловался Путину на Украину.

Также словацкий премьер опроверг информацию, что якобы просил Путина организовать энергетическую блокаду Украины. Фицо назвал такие сообщения "абсолютно ложными".

Владимир Зеленский владимир путин переговоры война в Украине Роберт Фицо
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
