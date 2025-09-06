Фицо заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве

Премьер Словакии Фицо и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо за прошедшую неделю успел встретиться как с президентом Украины, так и с диктатором РФ. Он и с Зеленским и с Путиным обсудил возможность встречи тет-а-тет и поделился этой информацией с прессой.

Об этом сообщает портал TASR.

По словам Фицо, каждый из руководителей своих государств в разговоре с ним не настаивал на конкретном месте встречи. Сам Путин, который ранее "приглашал" Зеленского в Москву, уже не акцентирует именно на российской столице. А сам президент Украины на встрече со словацким премьером тоже выразил готовность к встрече.

"Встреча президента Зеленского с президентом Путиным не принесет много политической пользы дома, и граждане РФ, безусловно, не будут в восторге от встречи президента Путина с президентом Зеленским. Но оба понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", — считает Фицо.

Заявления Фицо о безопасности Украины и вступлении в ЕС

Также словацкий премьер подчеркнул, что хотя солдаты его страны не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине, но при необходимости предоставят разрешение на перемещение солдат из других стран через территорию Словакии.

Фицо в очередной раз повторил нарративы Кремля о "притеснении русскоязычного населения" и о том, что Украина никогда не должна вступать в НАТО. Словацкий премьер повторил, что отношения с РФ нужно нормализовать.

Однако Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС. Он считает такой шаг полезным для самого Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Фицо недавно был в Китае. Там он жаловался Путину на Украину.

Также словацкий премьер опроверг информацию, что якобы просил Путина организовать энергетическую блокаду Украины. Фицо назвал такие сообщения "абсолютно ложными".