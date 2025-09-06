Фіцо заявив, що Путін готовий зустрітись із Зеленським не тільки у Москві

Прем'єр Словаччині Фіцо та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за минулий тиждень встиг зустрітись як з президентом України, так і з диктатором РФ. Він і з Зеленським і з Путіним обговорив можливість зустрічі тет-а-тет і поділився цією інформацією з пресою.

Про це повідомляє портал TASR.

За словами Фіцо, кожен з очільників своїх держав у розмові з ним не наполягав на конкретному місці зустрічі. Сам Путін, який раніше "запрошував" Зеленського до Москви, вже не акцентує саме на російській столиці. А сам президент України на зустрічі зі словацьким прем'єром теж висловив готовність до зустрічі.

"Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесе багато політичної користі вдома, і громадяни РФ, безумовно, не будуть у захваті від зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться", — вважає Фіцо.

Заяви Фіцо про безпеку України та вступ до ЄС

Також словацький прем'єр наголосив, що хоча солдати його країни не будуть брати участь у миротворчій місії в Україні, але за потреби нададуть дозвіл на переміщення солдатів з інших країн через територію Словаччини.

Фіцо зайвий раз повторив наративи Кремля про "утиски російськомовного населення" і про те, що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО. Словацький прем'єр повторив, що відносини з РФ потрібно нормалізувати.

Проте Фіцо підтримує вступ України до ЄС. Він вважає такий крок корисним для самого Євросоюзу.

Раніше повідомлялось, що Фіцо нещодавно був у Китаї. Там він скаржився Путіну на Україну.

Також словацький прем'єр спростував інформацію, що нібито просив Путіна організувати енергетичну блокаду України. Фіцо назвав такі повідомлення "абсолютно неправдивими".