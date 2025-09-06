Відео
Зустрінуться де завгодно — Фіцо про зустріч Путіна та Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 23:43
Фіцо заявив, що Путін готовий зустрітись із Зеленським не тільки у Москві
Прем'єр Словаччині Фіцо та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за минулий тиждень встиг зустрітись як з президентом України, так і з диктатором РФ. Він і з Зеленським і з Путіним обговорив можливість зустрічі тет-а-тет і поділився цією інформацією з пресою.

Про це повідомляє портал TASR.

Читайте також:

Де можуть зустрітись Зеленський та Путін

За словами Фіцо, кожен з очільників своїх держав у розмові з ним не наполягав на конкретному місці зустрічі. Сам Путін, який раніше "запрошував" Зеленського до Москви, вже не акцентує саме на російській столиці. А сам президент України на зустрічі зі словацьким прем'єром теж висловив готовність до зустрічі.

"Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесе багато політичної користі вдома, і громадяни РФ, безумовно, не будуть у захваті від зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться", — вважає Фіцо.

Заяви Фіцо про безпеку України та вступ до ЄС

Також словацький прем'єр наголосив, що хоча солдати його країни не будуть брати участь у миротворчій місії в Україні, але за потреби нададуть дозвіл на переміщення солдатів з інших країн через територію Словаччини.

Фіцо зайвий раз повторив наративи Кремля про "утиски російськомовного населення" і про те, що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО. Словацький прем'єр повторив, що відносини з РФ потрібно нормалізувати.

Проте Фіцо підтримує вступ України до ЄС. Він вважає такий крок корисним для самого Євросоюзу.

Раніше повідомлялось, що Фіцо нещодавно був у Китаї. Там він скаржився Путіну на Україну.

Також словацький прем'єр спростував інформацію, що нібито просив Путіна організувати енергетичну блокаду України. Фіцо назвав такі повідомлення "абсолютно неправдивими".

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні Роберт Фіцо
Пилип Бойко
Автор:
Пилип Бойко
