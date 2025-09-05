Відео
Головна Новини дня Фіцо спростував чутки про енергетичну блокаду України

Фіцо спростував чутки про енергетичну блокаду України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:57
Фіцо спростував чутки про енергетичну блокаду України
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо спростував інформацію про те, що нібито просив президента Росії Володимира Путіна організувати енергетичну блокаду України. За його словами, такі повідомлення є "абсолютно неправдивими".

Про це Фіцо сказав на пресконференції в Ужгороді у п'ятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Фіцо про переговори з Москвою

Він уточнив, що під час переговорів із Путіним йшлося виключно про двосторонню співпрацю між Словаччиною та Росією, і питання блокади української енергетики не обговорювалося.

"Інформація, яку ви отримали, що мало йтися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива", — заявив прем'єр Словаччини.

Фіцо підкреслив, що Словаччина зацікавлена у стабільних відносинах із Москвою, проте ніяких кроків проти України не планувала і не планує.

Загадаємо, Роберт Фіцо пояснив президенту України Володимиру Зеленському свою антиукраїнську політику. Він заявив, що "таке життя".

Також Роберт Фіцо заявив, що підтримує гарантії безпеки для України. За його словами, наша країна заслуговує на справедливий мир.

володимир путін Словаччина енергетика Росія Роберт Фіцо
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
