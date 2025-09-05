Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фицо опроверг слухи об энергетической блокаде Украины

Фицо опроверг слухи об энергетической блокаде Украины

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:57
Фицо опроверг слухи об энергетической блокаде Украины
Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо опроверг информацию о том, что якобы просил президента России Владимира Путина организовать энергетическую блокаду Украины. По его словам, такие сообщения являются "абсолютно ложными".

Об этом Фицо сказал на пресс-конференции в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Реклама
Читайте также:

Фицо о переговорах с Москвой

Он уточнил, что во время переговоров с Путиным речь шла исключительно о двустороннем сотрудничестве между Словакией и Россией, и вопрос блокады украинской энергетики не обсуждался.

"Информация, которую вы получили, что речь должна была идти о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива", — заявил премьер Словакии.

Фицо подчеркнул, что Словакия заинтересована в стабильных отношениях с Москвой, однако никаких шагов против Украины не планировала и не планирует.

Вспомним, Роберт Фицо объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому свою антиукраинскую политику. Он заявил, что "такова жизнь".

Также Роберт Фицо заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины. По его словам, наша страна заслуживает справедливого мира.

владимир путин Словакия энергетика Россия Роберт Фицо
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации