Фицо опроверг слухи об энергетической блокаде Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо опроверг информацию о том, что якобы просил президента России Владимира Путина организовать энергетическую блокаду Украины. По его словам, такие сообщения являются "абсолютно ложными".

Об этом Фицо сказал на пресс-конференции в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Он уточнил, что во время переговоров с Путиным речь шла исключительно о двустороннем сотрудничестве между Словакией и Россией, и вопрос блокады украинской энергетики не обсуждался.

"Информация, которую вы получили, что речь должна была идти о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива", — заявил премьер Словакии.

Фицо подчеркнул, что Словакия заинтересована в стабильных отношениях с Москвой, однако никаких шагов против Украины не планировала и не планирует.

Вспомним, Роберт Фицо объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому свою антиукраинскую политику. Он заявил, что "такова жизнь".

Также Роберт Фицо заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины. По его словам, наша страна заслуживает справедливого мира.