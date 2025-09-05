Фицо говорил с Зеленским — поддерживает гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: ОПУ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины. По его словам, наша страна заслуживает справедливого мира.

Об этом Роберт Фицо заявил на совместной пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским 5 сентября.

Реклама

Читайте также:

Позиция Словакии относительно гарантий безопасности

Словацкий премьер заявил, что хочет добрососедских, дружеских и "очень качественных" отношений с Украиной. Он сказал, что Украина заслуживает добрый и справедливый мир и "очень хорошую" европейскую перспективу.

Роберт Фицо пожелал Владимиру Зеленскому как можно быстрее найти решение в связи с гарантиями безопасности.

"Словацкая Республика, как маленькая страна, не может играть в этом решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня и которые ведут к миру", — заявил премьер Словакии.

Напомним, Фицо также заявил, что поддерживает все инициативы, ведущие к миру. Также он напомнил, что соглашался с "формулой Зеленского".

Кроме того, детали разговора с Робертом Фицо раскрыл Владимир Зеленский. Их встреча состоялась в Ужгороде 5 сентября.