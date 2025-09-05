Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали встречи с Фицо в Ужгороде — видео

Зеленский раскрыл детали встречи с Фицо в Ужгороде — видео

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 17:50
Словакия поддерживает движение Украины в Евросоюз — Зеленский раскрыл детали
Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский 5 сентября встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словакия поддерживает движение Украины в Евросоюз

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Фицо 5 сентября

Зеленский рассказал, что вместе с Фицо они обсудили ключевые темы — то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии. Президент проинформировал словацкого премьера о разговоре с Трампом, работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы.

"Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Он отметил, что Украина должна двигаться к членству в ЕС вместе с Молдовой. Президент подчеркнул, что важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах в нашем регионе укрепляло наши народы и страны.

Напомним, во время своего визита в Ужгород 5 сентября Владимир Зеленский также встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой и главой МИД Швеции.

В результате этих встреч Евросовет обещает усилить гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что страны готовы присоединиться к этим мерам не только в военной сфере, но и для защиты в воздухе и на море.

Владимир Зеленский переговоры Ужгород энергетика Роберт Фицо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации