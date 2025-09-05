Словакия поддерживает движение Украины в Евросоюз — Зеленский раскрыл детали

Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский 5 сентября встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словакия поддерживает движение Украины в Евросоюз

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Встреча Зеленского и Фицо 5 сентября

Зеленский рассказал, что вместе с Фицо они обсудили ключевые темы — то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии. Президент проинформировал словацкого премьера о разговоре с Трампом, работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы.

"Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Он отметил, что Украина должна двигаться к членству в ЕС вместе с Молдовой. Президент подчеркнул, что важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах в нашем регионе укрепляло наши народы и страны.

Напомним, во время своего визита в Ужгород 5 сентября Владимир Зеленский также встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой и главой МИД Швеции.

В результате этих встреч Евросовет обещает усилить гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что страны готовы присоединиться к этим мерам не только в военной сфере, но и для защиты в воздухе и на море.