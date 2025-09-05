Видео
Евросовет обещает усилить гарантии безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 17:51
Антониу Кошта и Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Евросовета Антониу Кошта подчеркнул готовность международных партнеров усиливать гарантии безопасности для Украины. По его словам, разные страны готовы присоединиться к этим мерам не только в военной сфере, но и для защиты в воздухе и на море.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Европейские страны объединяют усилия для защиты Украины

Кошта отметил, что партнеры готовы делать больше также через усиление санкций и экономического давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

"Любая мирная договоренность должна гарантировать, что Россия больше не сможет создавать угрозу Украине или Европе", — подчеркнул Кошта.

Он добавил, что вместе с партнерами будут наработаны мощные гарантии безопасности для предотвращения возможных будущих атак.

Напомним, что глава Еврокомиссии назвала три основные задачи "Коалиции желающих" по Украине.

Также мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Париже, 4 сентября.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
