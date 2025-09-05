Европейские страны объединяют усилия для защиты Украины

Антониу Кошта и Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Евросовета Антониу Кошта подчеркнул готовность международных партнеров усиливать гарантии безопасности для Украины. По его словам, разные страны готовы присоединиться к этим мерам не только в военной сфере, но и для защиты в воздухе и на море.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Кошта отметил, что партнеры готовы делать больше также через усиление санкций и экономического давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

"Любая мирная договоренность должна гарантировать, что Россия больше не сможет создавать угрозу Украине или Европе", — подчеркнул Кошта.

Он добавил, что вместе с партнерами будут наработаны мощные гарантии безопасности для предотвращения возможных будущих атак.

