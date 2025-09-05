Європейські країни об’єднують зусилля для захисту України

Антоніу Кошта та Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Євроради Антоніу Кошта підкреслив готовність міжнародних партнерів посилювати гарантії безпеки для України. За його словами, різні країни готові долучитися до цих заходів не лише у військовій сфері, а й для захисту в повітрі та на морі.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошти під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді у п'ятницю, 5 вересня.

Кошта зазначив, що партнери готові робити більше також через посилення санкцій та економічного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну.

"Будь-яка мирна домовленість має гарантувати, що Росія більше не зможе створювати загрозу Україні чи Європі", — наголосив Кошта.

Він додав, що разом із партнерами будуть напрацьовані потужні гарантії безпеки для запобігання можливим майбутнім атакам.

