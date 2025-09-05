Відео
Головна Новини дня Єврорада обіцяє посилити гарантії безпеки для України

Єврорада обіцяє посилити гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:51
Європейські країни об’єднують зусилля для захисту України
Антоніу Кошта та Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Євроради Антоніу Кошта підкреслив готовність міжнародних партнерів посилювати гарантії безпеки для України. За його словами, різні країни готові долучитися до цих заходів не лише у військовій сфері, а й для захисту в повітрі та на морі.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошти під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді у п'ятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Європейські країни об’єднують зусилля для захисту України

Кошта зазначив, що партнери готові робити більше також через посилення санкцій та економічного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну.

"Будь-яка мирна домовленість має гарантувати, що Росія більше не зможе створювати загрозу Україні чи Європі", — наголосив Кошта.

Він додав, що разом із партнерами будуть напрацьовані потужні гарантії безпеки для запобігання можливим майбутнім атакам.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії назвала три основні завдання "Коаліції охочих" щодо України.

Також ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Парижі, 4 вересня.

Володимир Зеленський військова допомога Антоніу Кошта Європейська рада гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
