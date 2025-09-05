Відео
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Фіцо в Ужгороді — відео

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Фіцо в Ужгороді — відео

Дата публікації: 5 вересня 2025 17:50
Словаччина підтримує рух України в Євросоюз — Зеленський розкрив деталі
Роберт Фіцо та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 5 вересня зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Словаччина підтримує рух України в Євросоюз

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram. 

Зустріч Зеленського та Фіцо 5 вересня

Зеленський розповів, що разом з Фіцо вони обговорили ключові теми — те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини. Президент поінформував словацького прем'єра про розмову з Трампом, роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи.

"Словаччина не залишиться осторонь. Прем'єр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", — наголосив глава держави. 

Володимир Зеленський наголосив, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Він наголосив, що Україна повинна рухатись до членства в ЄС разом з Молдовою. Президент підкреслив, що важливо, аби двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях у нашому регіоні зміцнювала наші народи та країни.

Нагадаємо, під час свого візиту в Ужгород 5 вересня Володимир Зеленський також зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею МЗС Швеції

В результаті цих зустрічей Єврорада обіцяє посилити гарантії безпеки для України. Зазначається, що країни готові долучитися до цих заходів не лише у військовій сфері, а й для захисту в повітрі та на морі.

Володимир Зеленський переговори Ужгород енергетика Роберт Фіцо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
