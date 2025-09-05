Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Швеції — що обговорили

Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Швеції — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 15:37
Зустріч Зеленського з очільницею МЗС Швеції — що відомо
Марія Мальмер Стенергард та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 5 вересня зустрівся в Ужгороді з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Вони обговорили спільні оборонні проєкти та потреби наших воїнів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Зустріч Зеленського з очільницею МЗС Швеції

Зеленський розповів, що зустрівся з Марією Мальмер Стенергард в Ужгороді, і це вже її другий візит в Україну.

За словами президента, сторони поговорили про спільні оборонні проєкти та потреби українських бійців. Крім того, лідери звернули увагу на:

  • продовження допомоги Україні,
  • підготовку нового оборонного пакета,
  • ініціативу PURL,
  • захист українського неба,
  • інвестиції в українське виробництво дронів,
  • перспективи спільних оборонних проєктів.

"Вдячний людям Швеції, уряду та Прем’єр-міністру за допомогу нашому народу від самого початку повномасштабного російського вторгнення", — наголосив український лідер. 

Нагадаємо, 5 вересня в Ужгороді Зеленський також зустрівся з президентом Євроради. Їхні переговори були присвячені перш за все участі України у європейських програмах.

Крім того, президент телефоном обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки. Надалі буде координація заради реальної дипломатії.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
