Зустріч Зеленського з очільницею МЗС Швеції — що відомо

Президент України Володимир Зеленський 5 вересня зустрівся в Ужгороді з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Вони обговорили спільні оборонні проєкти та потреби наших воїнів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Зустріч Зеленського з очільницею МЗС Швеції

Зеленський розповів, що зустрівся з Марією Мальмер Стенергард в Ужгороді, і це вже її другий візит в Україну.

За словами президента, сторони поговорили про спільні оборонні проєкти та потреби українських бійців. Крім того, лідери звернули увагу на:

продовження допомоги Україні,

підготовку нового оборонного пакета,

ініціативу PURL,

захист українського неба,

інвестиції в українське виробництво дронів,

перспективи спільних оборонних проєктів.

"Вдячний людям Швеції, уряду та Прем’єр-міністру за допомогу нашому народу від самого початку повномасштабного російського вторгнення", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, 5 вересня в Ужгороді Зеленський також зустрівся з президентом Євроради. Їхні переговори були присвячені перш за все участі України у європейських програмах.

Крім того, президент телефоном обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки. Надалі буде координація заради реальної дипломатії.