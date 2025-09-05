Зустріч Зеленського з очільницею МЗС Швеції — що відомо

Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Швеції — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський 5 вересня зустрівся в Ужгороді з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Вони обговорили спільні оборонні проєкти та потреби наших воїнів.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Зустріч Зеленського з очільницею МЗС Швеції
Зеленський розповів, що зустрівся з Марією Мальмер Стенергард в Ужгороді, і це вже її другий візит в Україну.
За словами президента, сторони поговорили про спільні оборонні проєкти та потреби українських бійців. Крім того, лідери звернули увагу на:
- продовження допомоги Україні,
- підготовку нового оборонного пакета,
- ініціативу PURL,
- захист українського неба,
- інвестиції в українське виробництво дронів,
- перспективи спільних оборонних проєктів.
"Вдячний людям Швеції, уряду та Прем’єр-міністру за допомогу нашому народу від самого початку повномасштабного російського вторгнення", — наголосив український лідер.
Нагадаємо, 5 вересня в Ужгороді Зеленський також зустрівся з президентом Євроради. Їхні переговори були присвячені перш за все участі України у європейських програмах.
Крім того, президент телефоном обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки. Надалі буде координація заради реальної дипломатії.
