Зеленський зустрівся в Ужгороді з президентом Євроради — відео

Зеленський зустрівся в Ужгороді з президентом Євроради — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:15
Зеленський в Ужгороді 5 вересня — зустрівся з Антоніу Коштою
Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 5 вересня зустрівся в Ужгороді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сьогоднішні переговори були присвячені перш за все участі України у європейських програмах.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Кошти

Зеленський розповів, що вчора разом з Коштою вони були в Парижі на зустрічі "Коаліції охочих". Там говорили з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами Європи. 

"Відчувається, що зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів — України та всієї Європи", — сказав президент.

Він поділився, що сьогоднішні переговори з Коштою були присвячені участі України у європейських програмах, зокрема в програмі SAFE, рух до членства у Євросоюзі, санкційна політика, підтримка нашої стійкості, людей та дітей.

"Як і Антоніу, впевнений, що одного разу зустрінемось тут, на Закарпатті, не на кордоні Україна — ЄС, а саме в нашому Європейському Союзі. Дякую за продуктивну розмову й за всю допомогу. Україна цінує солідарність із нашим народом і незмінну підтримку", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 5 вересня Зеленський обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки. За його словами, надалі буде координація заради реальної дипломатії.

Також український лідер розкрив деталі розмови з Дональдом Трампом після засідання "Коаліції охочих". Йшлося передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
