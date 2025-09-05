Видео
Зеленский встретился в Ужгороде с президентом Евросовета — видео

Зеленский встретился в Ужгороде с президентом Евросовета — видео

Дата публикации 5 сентября 2025 13:15
Зеленский в Ужгороде 5 сентября — встретился с Антониу Коштой
Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября встретился в Ужгороде с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Сегодняшние переговоры были посвящены прежде всего участию Украины в европейских программах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Кошты

Зеленский рассказал, что вчера вместе с Коштой они были в Париже на встрече "Коалиции желающих". Там говорили с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами Европы.

"Чувствуется, что сейчас есть шанс подтолкнуть ситуацию ради большей безопасности и больших наших общих результатов — Украины и всей Европы", — сказал президент.

Он поделился, что сегодняшние переговоры с Коштой были посвящены участию Украины в европейских программах, в частности в программе SAFE, движение к членству в Евросоюзе, санкционная политика, поддержка нашей устойчивости, людей и детей.

"Как и Антониу, уверен, что однажды встретимся здесь, на Закарпатье, не на границе Украина — ЕС, а именно в нашем Европейском Союзе. Спасибо за продуктивный разговор и за всю помощь. Украина ценит солидарность с нашим народом и неизменную поддержку", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 5 сентября Зеленский обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности. По его словам, в дальнейшем будет координация ради реальной дипломатии.

Также украинский лидер раскрыл детали разговора с Дональдом Трампом после заседания "Коалиции желающих". Речь шла прежде всего о том, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
