Зеленский обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности

Зеленский обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 10:20
Зеленский провел разговор с Марком Рютте — что обсудили лидеры
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 5 сентября, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава государства отметил, что важно быстрее работать для гарантий безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Рютте 5 сентября

Глава государства отметил, что разговор был очень предметным.

"Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в дальнейшем будет координация ради реальной дипломатии. Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин делает вид, будто ему не нужен мир и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес Кремля завершить войну против Украины.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 4 сентября лидеры "Коалиции желающих" позвонили американскому президенту Дональду Трампу. Зеленский раскрыл подробности.

Кроме того, украинский лидер подвел итоги встречи "Коалиции желающих" в Париже.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
