Зеленський провів розмову з Марком Рютте — що обговорили лідери

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 5 вересня, провів телефонну з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави зауважив, що важливо швидше працювати для гарантій безпеки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Рютте 5 вересня

Глава держави зауважив, що розмова була дуже предметною.

"Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО", — наголосив Зеленський.

За його словами, надалі буде координація заради реальної дипломатії. Зеленський зауважив, що російський диктатор Володимир Путін вдає, ніби йому не потрібен мир та не потрібно домовлятися, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Кремля завершити війну проти України.

Нагадаємо, 4 вересня лідери "Коаліції охочих" зателефонували американському президенту Дональду Трампу. Зеленський розкрив подробиці.

Крім того, український лідер підбив підсумки зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.