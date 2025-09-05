Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки

Зеленський обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 10:20
Зеленський провів розмову з Марком Рютте — що обговорили лідери
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 5 вересня, провів телефонну з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави зауважив, що важливо швидше працювати для гарантій безпеки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з Рютте 5 вересня

Глава держави зауважив, що розмова була дуже предметною. 

"Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО", — наголосив Зеленський.

За його словами, надалі буде координація заради реальної дипломатії. Зеленський зауважив, що російський диктатор Володимир Путін вдає, ніби йому не потрібен мир та не потрібно домовлятися, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Кремля завершити війну проти України.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 вересня лідери "Коаліції охочих" зателефонували американському президенту Дональду Трампу. Зеленський розкрив подробиці.

Крім того, український лідер підбив підсумки зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.

Володимир Зеленський НАТО Україна Марк Рютте гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації