Главная Новости дня Зеленский встретился с главой МИД Швеции — что обсудили

Зеленский встретился с главой МИД Швеции — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 15:37
Встреча Зеленского с главой МИД Швеции — что известно
Мария Мальмер Стенергард и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября встретился в Ужгороде с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Они обсудили совместные оборонные проекты и потребности наших воинов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с главой МИД Швеции

Зеленский рассказал, что встретился с Марией Мальмер Стенергард в Ужгороде, и это уже ее второй визит в Украину.

По словам президента, стороны поговорили о совместных оборонных проектах и потребностях украинских бойцов. Кроме того, лидеры обратили внимание на:

  • продолжение помощи Украине,
  • подготовку нового оборонного пакета,
  • инициативу PURL,
  • защиту украинского неба,
  • инвестиции в украинское производство дронов,
  • перспективы совместных оборонных проектов.

"Благодарен людям Швеции, правительству и Премьер-министру за помощь нашему народу с самого начала полномасштабного российского вторжения", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 5 сентября в Ужгороде Зеленский также встретился с президентом Евросовета. Их переговоры были посвящены прежде всего участию Украины в европейских программах.

Кроме того, президент по телефону обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности. В дальнейшем будет координация ради реальной дипломатии.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
