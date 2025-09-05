Встреча Зеленского с главой МИД Швеции — что известно

Зеленский встретился с главой МИД Швеции — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября встретился в Ужгороде с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Они обсудили совместные оборонные проекты и потребности наших воинов.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
Встреча Зеленского с главой МИД Швеции
Зеленский рассказал, что встретился с Марией Мальмер Стенергард в Ужгороде, и это уже ее второй визит в Украину.
По словам президента, стороны поговорили о совместных оборонных проектах и потребностях украинских бойцов. Кроме того, лидеры обратили внимание на:
- продолжение помощи Украине,
- подготовку нового оборонного пакета,
- инициативу PURL,
- защиту украинского неба,
- инвестиции в украинское производство дронов,
- перспективы совместных оборонных проектов.
"Благодарен людям Швеции, правительству и Премьер-министру за помощь нашему народу с самого начала полномасштабного российского вторжения", — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, 5 сентября в Ужгороде Зеленский также встретился с президентом Евросовета. Их переговоры были посвящены прежде всего участию Украины в европейских программах.
Кроме того, президент по телефону обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности. В дальнейшем будет координация ради реальной дипломатии.
Читайте Новини.LIVE!