Яке місце Словаччина займе в гарантіях безпеки для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Згодом стало відомо, яке місце займе Словаччина в гарантіях безпеки для України.

Про це Роберт Фіцо сказав під час заяв для медіа у п'ятницю, 5 вересня.

Фіцо про гарантії безпеки для України

Сьогодні, 5 вересня, Фіцо відповів Зеленському щодо місця Словаччини в гарантіях безпеки для України. Він зазначив, що підтримує всі ініціативи, що ведуть до миру.

"Я бажаю доброго, справедливого миру. Я бажаю якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки. У цьому Словаччина, як мала країна, не може відігравати вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Всі ініціативи, які ведуть до миру", — сказав Роберт Фіцо.

Зокрема, він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського", а також іншими мирними планами. А ще сказав, що шлях України до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід словацького уряду в процесі вступу до Євросоюзу.

Раніше ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський 5 вересня зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Пізніше український лідер розкрив деталі розмови з Робертом Фіцо, що відбулася в Ужгороді 5 вересня.