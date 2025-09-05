Відео
Головна Новини дня Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася — що відомо

Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:07
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Український лідер назвав розмову "змістовною".

Про це інформує кореспондент "Укрінформ".

Сьогодні, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Лідери обговорили низку важливих питань.

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", — сказав Зеленський за результатами зустрічі з Фіцо.

Як відомо, глава держави поінформував прем’єр-міністра Словаччини про розмову з Президентом США Дональдом Трампом та результати засідання "Коаліції охочих".

Зазначимо, що Фіцо зустрівся із Зеленським невдовзі після повернення з Китаю, де провів двосторонні переговори з Путіним. Словацький прем’єр сказав, що передасть українському лідеру кілька повідомлень від Путіна.

Також Зеленський 5 вересня зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

Крім того, Роберт Фіцо на шляху до Ужгорода 5 вересня зустрівся з головою Європейської ради Антоніу Коштою, який якраз повертався з України.

Володимир Зеленський переговори політики війна в Україні Роберт Фіцо
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
