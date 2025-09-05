Встреча Зеленского и Фицо завершилась — что известно
В пятницу, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Украинский лидер назвал разговор "содержательным".
Об этом информирует корреспондент "Укринформ".
Встреча Зеленского и Фицо завершилась — о чем говорили
Сегодня, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. Лидеры обсудили ряд важных вопросов.
"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", — сказал Зеленский по результатам встречи с Фицо.
Как известно, глава государства проинформировал премьер-министра Словакии о разговоре с Президентом США Дональдом Трампом и результаты заседания "Коалиции желающих".
Отметим, что Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где провел двусторонние переговоры с Путиным. Словацкий премьер сказал, что передаст украинскому лидеру несколько сообщений от Путина.
Также Зеленский 5 сентября встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Ужгороде.
Кроме того, Роберт Фицо на пути в Ужгород 5 сентября встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой, который как раз возвращался из Украины.
Читайте Новини.LIVE!