Встреча Зеленского и Фицо завершилась — что известно

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 17:07
Встреча Зеленского и Фицо завершилась
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Украинский лидер назвал разговор "содержательным".

Об этом информирует корреспондент "Укринформ".

Встреча Зеленского и Фицо завершилась — о чем говорили

Сегодня, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. Лидеры обсудили ряд важных вопросов.

"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", — сказал Зеленский по результатам встречи с Фицо.

Как известно, глава государства проинформировал премьер-министра Словакии о разговоре с Президентом США Дональдом Трампом и результаты заседания "Коалиции желающих".

Отметим, что Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где провел двусторонние переговоры с Путиным. Словацкий премьер сказал, что передаст украинскому лидеру несколько сообщений от Путина.

Также Зеленский 5 сентября встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Ужгороде.

Кроме того, Роберт Фицо на пути в Ужгород 5 сентября встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой, который как раз возвращался из Украины.

Владимир Зеленский переговоры политики война в Украине Роберт Фицо
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
