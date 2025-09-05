Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фицо на пути в Ужгород встретился с главой Совета ЕС — видео

Фицо на пути в Ужгород встретился с главой Совета ЕС — видео

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 16:21
Фицо встретился с Коштой на словацко-украинской границе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Фото: кадр из видео

В пятницу, 5 сентября, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пути в Ужгород встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой, который возвращался из Украины. Встреча лидеров состоялась на словацко-украинской границе.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Встреча Фицо и Кошты на словацко-украинской границе — детали

Сегодня, 5 сентября, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой на словацко-украинской границе.

Как известно, Фицо направлялся в Ужгород на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. А Антониу Кошта, который встречался с украинским лидером несколькими часами ранее, ехал в обратном направлении.

По словам Фицо, они обсудили ситуацию в Украине и недавний визит словацкого премьера в Китай.

Заметим, что Фицо стал единственным лидером из стран ЕС, который присутствовал в Пекине на параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.

Ранее мы информировали о деталях встречи Зеленского и Фицо 5 сентября 2025 года.

Также мы сообщали, что Зеленский 5 сентября встретился в Ужгороде с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Ужгород политики война в Украине Роберт Фицо Антониу Кошта
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации