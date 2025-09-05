Фицо встретился с Коштой на словацко-украинской границе

Фицо на пути в Ужгород встретился с главой Совета ЕС — видео
В пятницу, 5 сентября, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пути в Ужгород встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой, который возвращался из Украины. Встреча лидеров состоялась на словацко-украинской границе.
Встреча Фицо и Кошты на словацко-украинской границе — детали
Сегодня, 5 сентября, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой на словацко-украинской границе.
Как известно, Фицо направлялся в Ужгород на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. А Антониу Кошта, который встречался с украинским лидером несколькими часами ранее, ехал в обратном направлении.
По словам Фицо, они обсудили ситуацию в Украине и недавний визит словацкого премьера в Китай.
Заметим, что Фицо стал единственным лидером из стран ЕС, который присутствовал в Пекине на параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.
