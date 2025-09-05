Відео
Україна
Головна Новини дня Фіцо на шляху до Ужгорода зустрівся з главою Ради ЄС — відео

Фіцо на шляху до Ужгорода зустрівся з главою Ради ЄС — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 16:21
Фіцо зустрівся з Коштою на словацько-українському кордоні
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та голова Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: кадр з відео

У п'ятницю, 5 вересня, Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на шляху до Ужгорода зустрівся з головою Європейської ради Антоніу Коштою, який повертався з України. Зустріч лідерів відбулася на словацько-українському кордоні.

Про це інформують Новини.LIVE.

Зустріч Фіцо та Кошти на словацько-українському кордоні — деталі

Сьогодні, 5 вересня, Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з головою Європейської ради Антоніу Коштою на словацько-українському кордоні.

Як відомо, Фіцо прямував до Ужгорода на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. А Антоніу Кошта, який зустрічався з українським лідером кількома годинами раніше, їхав у зворотному напрямку.

За словами Фіцо, вони обговорили ситуацію в Україні та нещодавній візит словацького прем’єра до Китаю.

Зауважимо, що Фіцо став єдиним лідером з країн ЄС, який був присутній у Пекіні на параді, присвяченому 80-річчю завершення Другої світової війни.

Раніше ми інформували про деталі зустрічі Зеленського та Фіцо 5 вересня 2025 року.

Також ми повідомляли, що Зеленський 5 вересня зустрівся в Ужгороді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
