Зеленський поговорив з президентом Євроради Антоніу Коштою

Зеленський обговорив з президентом Євроради гарантії безпеки
У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Зокрема, лідери обговорили напрацювання гарантій безпеки.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський поговорив з Антоніу Коштою — що відомо
Під час розмови з президентом Євроради Зеленський згадав про масований обстріл Києва в ніч проти 28 серпня, внаслідок якого загинуло щонайменше 25 цивільних.
"Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна — продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру", — зазначив президент України.
А також наголосив, що Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів:
"Про це ми говорили з президентом Трампом і з нашими європейськими друзями. Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним".
За словами Зеленського, він обговорив із Коштою також й напрацювання гарантій безпеки.
Як зазначив лідер, зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Зеленський пояснив, що гарантії складатимуться з трьох блоків.
"Однією з основних (гарантій, — Ред.) ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", — сказав президент.
Також сторони говорили й про додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL. За словами українського лідера, Антоніу Кошта готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними.
Під час спілкування сторони домовилися про зустріч найближчим часом.
Раніше Володимир Зеленський пояснив, які гарантії безпеки необхідні Україні.
Також глава держави назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України, серед яких — санкції проти Росії.
Читайте Новини.LIVE!