Головна Новини дня Зеленський обговорив з президентом Євроради гарантії безпеки

Зеленський обговорив з президентом Євроради гарантії безпеки

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 19:24
Зеленський поговорив з президентом Євроради Антоніу Коштою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Зокрема, лідери обговорили напрацювання гарантій безпеки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський поговорив з Антоніу Коштою — що відомо

Під час розмови з президентом Євроради Зеленський згадав про масований обстріл Києва в ніч проти 28 серпня, внаслідок якого загинуло щонайменше 25 цивільних.

"Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна — продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру", — зазначив президент України.

А також наголосив, що Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів:

"Про це ми говорили з президентом Трампом і з нашими європейськими друзями. Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним".

За словами Зеленського, він обговорив із Коштою також й напрацювання гарантій безпеки.

Як зазначив лідер, зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Зеленський пояснив, що гарантії складатимуться з трьох блоків.

"Однією з основних (гарантій, — Ред.) ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", — сказав президент.

Також сторони говорили й про додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL. За словами українського лідера, Антоніу Кошта готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними.

Під час спілкування сторони домовилися про зустріч найближчим часом.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше Володимир Зеленський пояснив, які гарантії безпеки необхідні Україні.

Також глава держави назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України, серед яких — санкції проти Росії.

Володимир Зеленський війна в Україні Антоніу Кошта Європейська рада гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
