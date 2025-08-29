Видео
Зеленский обсудил с президентом Евросовета гарантии безопасности

Зеленский обсудил с президентом Евросовета гарантии безопасности

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 19:24
Зеленский поговорил с президентом Евросовета Антониу Коштой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. В частности, лидеры обсудили наработки гарантий безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поговорил с Антониу Коштой — что известно

Во время разговора с президентом Евросовета Зеленский вспомнил о массированном обстреле Киева в ночь на 28 августа, в результате которого погибли по меньшей мере 25 гражданских.

"Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина — продолжать убийства, а не делать шаги к миру", — отметил президент Украины.

А также подчеркнул, что Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров:

"Об этом мы говорили с президентом Трампом и с нашими европейскими друзьями. Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным".

По словам Зеленского, он обсудил с Коштой также и наработки гарантий безопасности.

Как отметил лидер, сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов. Зеленский пояснил, что гарантии будут состоять из трех блоков.

"Одной из основных (гарантий, — Ред.) мы видим членство Украины в Евросоюзе. Ожидаем, что уже вскоре у нас одновременно с Молдовой будет прогресс в этом вопросе", — сказал президент.

Также стороны говорили и о дополнительном финансировании для производства украинских дронов и реализации программ SAFE и PURL. По словам украинского лидера, Антониу Кошта готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными.

Во время общения стороны договорились о встрече в ближайшее время.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее Владимир Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности необходимы Украине.

Также глава государства назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины, среди которых — санкции против России.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
