Какое место Словакия займет в гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: ОПУ

В пятницу, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Впоследствии стало известно, какое место займет Словакия в гарантиях безопасности для Украины.

Об этом Роберт Фицо сказал во время заявлений для медиа в пятницу, 5 сентября.

Реклама

Читайте также:

Фицо о гарантиях безопасности для Украины

Сегодня, 5 сентября, Фицо ответил Зеленскому относительно места Словакии в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что поддерживает все инициативы, ведущие к миру.

"Я желаю доброго, справедливого мира. Я желаю как можно скорее найти решение по гарантиям безопасности. В этом Словакия, как малая страна, не может играть решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня. Все инициативы, которые ведут к миру", — сказал Роберт Фицо.

В частности, он напомнил, что соглашался с "формулой Зеленского", а также другими мирными планами. А еще сказал, что путь Украины в ЕС может быть сложным, поэтому Братислава предлагает опыт словацкого правительства в процессе вступления в Евросоюз.

Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Позже украинский лидер раскрыл детали разговора с Робертом Фицо, состоявшегося в Ужгороде 5 сентября.