Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фицо сказал, какое место займет Словакия в гарантиях безопасности

Фицо сказал, какое место займет Словакия в гарантиях безопасности

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:19
Какое место Словакия займет в гарантиях безопасности для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: ОПУ

В пятницу, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Впоследствии стало известно, какое место займет Словакия в гарантиях безопасности для Украины.

Об этом Роберт Фицо сказал во время заявлений для медиа в пятницу, 5 сентября.

Реклама
Читайте также:

Фицо о гарантиях безопасности для Украины

Сегодня, 5 сентября, Фицо ответил Зеленскому относительно места Словакии в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что поддерживает все инициативы, ведущие к миру.

"Я желаю доброго, справедливого мира. Я желаю как можно скорее найти решение по гарантиям безопасности. В этом Словакия, как малая страна, не может играть решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня. Все инициативы, которые ведут к миру", — сказал Роберт Фицо.

В частности, он напомнил, что соглашался с "формулой Зеленского", а также другими мирными планами. А еще сказал, что путь Украины в ЕС может быть сложным, поэтому Братислава предлагает опыт словацкого правительства в процессе вступления в Евросоюз.

Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Позже украинский лидер раскрыл детали разговора с Робертом Фицо, состоявшегося в Ужгороде 5 сентября.

Владимир Зеленский Словакия война в Украине Роберт Фицо гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации