Фіцо говорив з Зеленським — підтримує гарантії безпеки для України

Фіцо підтримав гарантії безпеки для України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує гарантії безпеки для України. За його словами, наша країна заслуговує на справедливий мир.
Про це Роберт Фіцо заявив на спільній пресконференції після зустрічі з Володимиром Зеленським 5 вересня.
Позиція Словаччини щодо гарантій безпеки
Словацький прем'єр заявив, що хоче добросусідських, дружніх і "дуже якісних" відносин з Україною. Він сказав, що Україна заслуговує на добрий та справедливий мир і "дуже хорошу" європейську перспективу.
Роберт Фіцо побажав Володимиру Зеленському якнайшвидше знайти рішення у зв'язку з гарантіями безпеки.
"Словацька Республіка, як маленька країна, не може відігравати в цьому вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню і які ведуть до миру", — заявив прем'єр Словаччини.
Нагадаємо, Фіцо також заявив, що підтримує всі ініціативи, що ведуть до миру. Також він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського".
Крім того, деталі розмови з Робертом Фіцо розкрив Володимир Зеленський. Їхня зустріч відбулася в Ужгороді 5 вересня.
Читайте Новини.LIVE!