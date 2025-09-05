Відео
Головна Новини дня Фіцо підтримав гарантії безпеки для України

Фіцо підтримав гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:28
Фіцо говорив з Зеленським — підтримує гарантії безпеки для України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує гарантії безпеки для України. За його словами, наша країна заслуговує на справедливий мир.

Про це Роберт Фіцо заявив на спільній пресконференції після зустрічі з Володимиром Зеленським 5 вересня.

Читайте також:

Позиція Словаччини щодо гарантій безпеки

Словацький прем'єр заявив, що хоче добросусідських, дружніх і "дуже якісних" відносин з Україною. Він сказав, що Україна заслуговує на добрий та справедливий мир і "дуже хорошу" європейську перспективу. 

Роберт Фіцо побажав Володимиру Зеленському якнайшвидше знайти рішення у зв'язку з гарантіями безпеки.

"Словацька Республіка, як маленька країна, не може відігравати в цьому вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню і які ведуть до миру", — заявив прем'єр Словаччини. 

Нагадаємо, Фіцо також заявив, що підтримує всі ініціативи, що ведуть до миру. Також він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського". 

Крім того, деталі розмови з Робертом Фіцо розкрив Володимир Зеленський. Їхня зустріч відбулася в Ужгороді 5 вересня.

переговори Словаччина війна в Україні Роберт Фіцо гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
