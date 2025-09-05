Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фіцо пояснив Зеленському свої антиукраїнські погляди

Фіцо пояснив Зеленському свої антиукраїнські погляди

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:39
Фіцо пояснив, чому підтримує Росію
Термінова новина

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив президенту України Володимиру Зеленському свою антиукраїнську політику. Він заявив, що "таке життя".

Про це Фіцо сказав на пресконференції в Ужгороді після зустрічі з Зеленським у п’ятницю, 5 вересня.

Реклама
Читайте також:

Пояснення Фіцо

"Ми могли пояснити один одному деякі моменти і наполягати на своїх точках зору. На деякі теми у нас різні точки зору, але таке життя, в житті таке буває…", — заявив він.

Фіцо додав, що поважає і чує президента Зеленського, а Зеленський поважає і чує його.

"Можливо іноді так не виглядає на основі того, щодо виходить в ЗМІ, але як прем'єр Словаччини я хочу, щоб у нас були хороші відносини", — додав прем’єр Словаччини.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації