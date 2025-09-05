Фіцо пояснив, чому підтримує Росію

Термінова новина

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив президенту України Володимиру Зеленському свою антиукраїнську політику. Він заявив, що "таке життя".

Про це Фіцо сказав на пресконференції в Ужгороді після зустрічі з Зеленським у п’ятницю, 5 вересня.

Пояснення Фіцо

"Ми могли пояснити один одному деякі моменти і наполягати на своїх точках зору. На деякі теми у нас різні точки зору, але таке життя, в житті таке буває…", — заявив він.

Фіцо додав, що поважає і чує президента Зеленського, а Зеленський поважає і чує його.

"Можливо іноді так не виглядає на основі того, щодо виходить в ЗМІ, але як прем'єр Словаччини я хочу, щоб у нас були хороші відносини", — додав прем’єр Словаччини.

