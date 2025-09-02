Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фіцо поскаржився Путіну на Україну — деталі

Фіцо поскаржився Путіну на Україну — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:07
Фіцо поскаржився Путіну на атаки по "Дружбі" і готує розмову із Зеленським
Роберт Фіцо та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Пекіна провів зустріч з російським диктатором Володиміром Путіним, на якій зосередив увагу на атаках на нафтопровід "Дружба". Він заявив, що ця тема стане однією з ключових під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, запланованої на п’ятницю в Ужгороді.

Про це повідомили росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Фіцо обурився атаками на нафтопровід "Дружба"

Під час свого перебування в Пекіні прем’єр Словаччини обговорив із російським диктатором питання безпеки енергетичної інфраструктури. Він підкреслив, що атаки на нафтопровід "Дружба" викликають серйозне занепокоєння уряду Братислави.

Фіцо зазначив, що Братислава уважно відстежує ситуацію та готує офіційне обговорення цієї теми на зустрічі із Зеленським. Фіцо став єдиним лідером країни-члена ЄС, який прибув до Пекіна. У своїй промові він різко розкритикував європейську політику, порівнявши її з жабою на дні колодязя, що не бачить повної картини, як передають його слова росЗМІ.

Прем’єр наголосив, що позиція Словаччини щодо України залишається незмінною — вона не повинна вступати до НАТО, проте приєднання до ЄС він вважає можливим.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір провести зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч може відбутися вже у п’ятницю, 5 вересня.

Раніше ми також інформували, що словацький прем’єр знову спричинив хвилю критики в Україні, коли прокоментував заплановану зустріч між Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський володимир путін Ужгород Роберт Фіцо нафтопровід Дружба
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації