Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Пекіна провів зустріч з російським диктатором Володиміром Путіним, на якій зосередив увагу на атаках на нафтопровід "Дружба". Він заявив, що ця тема стане однією з ключових під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, запланованої на п’ятницю в Ужгороді.

Про це повідомили росЗМІ.

Фіцо обурився атаками на нафтопровід "Дружба"

Під час свого перебування в Пекіні прем’єр Словаччини обговорив із російським диктатором питання безпеки енергетичної інфраструктури. Він підкреслив, що атаки на нафтопровід "Дружба" викликають серйозне занепокоєння уряду Братислави.

Фіцо зазначив, що Братислава уважно відстежує ситуацію та готує офіційне обговорення цієї теми на зустрічі із Зеленським. Фіцо став єдиним лідером країни-члена ЄС, який прибув до Пекіна. У своїй промові він різко розкритикував європейську політику, порівнявши її з жабою на дні колодязя, що не бачить повної картини, як передають його слова росЗМІ.

Прем’єр наголосив, що позиція Словаччини щодо України залишається незмінною — вона не повинна вступати до НАТО, проте приєднання до ЄС він вважає можливим.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір провести зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч може відбутися вже у п’ятницю, 5 вересня.

Раніше ми також інформували, що словацький прем’єр знову спричинив хвилю критики в Україні, коли прокоментував заплановану зустріч між Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.