Путін пригрозив новими ударами по енергетиці України

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін натякнув на удари по українській енергетиці. За його словами, "Москва дуже довго терпіла".

Про це Володимир Путін заявив на зустрічі з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Російські удари по енергетиці України

Путін заявив, що Росія нібито не реагувала на українські удари по енергетиці.

"Москва дуже довго терпіла і не реагувала на українські атаки по нашій енергоінфраструктурі, а тепер ми почали серйозно відповідати", — наголосив він.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заперечив домовленість про тристоронню зустріч щодо миру між лідерами США, України та Путіним.

Раніше Путін заявив, що "українська криза" є наслідком "держперевороту". За його словами, його нібито спровокували західні країни.