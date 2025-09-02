Відео
Головна Новини дня Путін натякнув на російські удари по енергетиці — деталі

Путін натякнув на російські удари по енергетиці — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:21
Путін пригрозив новими ударами по енергетиці України
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін натякнув на удари по українській енергетиці. За його словами, "Москва дуже довго терпіла".

Про це Володимир Путін заявив на зустрічі з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

Російські удари по енергетиці України

Путін заявив, що Росія нібито не реагувала на українські удари по енергетиці.

"Москва дуже довго терпіла і не реагувала на українські атаки по нашій енергоінфраструктурі, а тепер ми почали серйозно відповідати", — наголосив він.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заперечив домовленість про тристоронню зустріч щодо миру між лідерами США, України та Путіним.

Раніше Путін заявив, що "українська криза" є наслідком "держперевороту". За його словами, його нібито спровокували західні країни.

війна володимир путін Україна обстріли енергетика Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
