Путин намекнул на российские удары по энергетике — детали
Российский диктатор Владимир Путин намекнул на удары по украинской энергетике. По его словам, "Москва очень долго терпела".
Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во вторник, 2 сентября.
Российские удары по энергетике Украины
Путин заявил, что Россия якобы не реагировала на украинские удары по энергетике.
"Москва очень долго терпела и не реагировала на украинские атаки по нашей энергоинфраструктуре, а теперь мы начали серьезно отвечать", — подчеркнул он.
Напомним, помощник российского диктатора Юрий Ушаков отрицает договоренность о трехсторонней встрече по миру между лидерами США, Украины и Путиным.
Ранее Путин заявил, что "украинский кризис" является следствием "госпереворота". По его словам, его якобы спровоцировали западные страны.
