Путин пригрозил новыми ударами по энергетике Украины

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин намекнул на удары по украинской энергетике. По его словам, "Москва очень долго терпела".

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во вторник, 2 сентября.

Путин заявил, что Россия якобы не реагировала на украинские удары по энергетике.

"Москва очень долго терпела и не реагировала на украинские атаки по нашей энергоинфраструктуре, а теперь мы начали серьезно отвечать", — подчеркнул он.

Напомним, помощник российского диктатора Юрий Ушаков отрицает договоренность о трехсторонней встрече по миру между лидерами США, Украины и Путиным.

Ранее Путин заявил, что "украинский кризис" является следствием "госпереворота". По его словам, его якобы спровоцировали западные страны.