Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Пекин провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой сосредоточил внимание на атаках на нефтепровод "Дружба". Он заявил, что эта тема станет одной из ключевых во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированной на пятницу в Ужгороде.

Во время своего пребывания в Пекине премьер Словакии обсудил с российским диктатором вопросы безопасности энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что атаки на нефтепровод "Дружба" вызывают серьезное беспокойство правительства Братиславы.

Фицо отметил, что Братислава внимательно отслеживает ситуацию и готовит официальное обсуждение этой темы на встрече с Зеленским. Фицо стал единственным лидером страны-члена ЕС, который прибыл в Пекин. В своей речи он резко раскритиковал европейскую политику, сравнив ее с лягушкой на дне колодца, которая не видит полной картины, как передают его слова росСМИ.

Премьер подчеркнул, что позиция Словакии в отношении Украины остается неизменной — она не должна вступать в НАТО, однако присоединение к ЕС он считает возможным.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча может состояться уже в пятницу, 5 сентября.

Ранее мы также информировали, что словацкий премьер снова вызвал волну критики в Украине, когда прокомментировал запланированную встречу между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.